Инсайдер рассекретил особенность Samsung Galaxy Z Fold 7

В технологическом сообществе начали активно обсуждать следующее поколение складных смартфонов Samsung. И главная новость касается одной из самых заметных особенностей Galaxy Z Fold: складки на экране. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации известного инсайдера PandaFlash X, в Galaxy Z Fold 7 складка на сгибе дисплея будет "практически невидимой". Источник утверждает, что заметить ее можно будет лишь при определенном угле падения света, а в большинстве случаев, при прямом взгляде на экран, она не будет бросаться в глаза.

Samsung на протяжении нескольких лет улучшала этот аспект своих складных устройств, но складка все еще остается заметной, особенно в сравнении с решениями конкурентов. Ключевым фактором является механизм складывания, и, согласно последним данным, для Galaxy Z Fold 7 компания внедрила улучшенную конструкцию шарнира.

Напомним, что в прошлом году Samsung выпустила эксклюзивную для Южной Кореи модель Galaxy Z Fold 6 Special Edition с новым шарниром, который позволил уменьшить толщину устройства до 10.6 мм (против 12.1 мм у Z Fold 6). Ожидается, что Galaxy Z Fold 7 будет построен на основе аналогичного механизма, что, возможно, позволит добиться аналогичного или даже чуть лучшего результата в плане незаметности складки.

Помимо улучшенного дисплея, Galaxy Z Fold 7, по слухам, получит основную камеру на 200 Мп. При этом, устройство должно стать тоньше, чем Z Fold 6 (использующий сенсор на 50 Мп), что может потребовать внедрения новой технологии линз ALOP, анонсированной Samsung в ноябре прошлого года.

Также стало известно, что для улучшения теплоотвода и повышения производительности, Galaxy Z Fold 7, как и Galaxy S25, будет оснащен увеличенной системой жидкостного охлаждения (VC).