Valve выпустит конкурента PlayStation 5

Компания Valve разрабатывает домашнюю консоль, которая станет конкурентом PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом сообщает портал PlayGround со ссылкой на инсайдера eXtas1s, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Valve работает над устройством, которое сможет конкурировать с крупнейшими игровыми консолями. Портативная консоль компании, Steam Deck, уже завоевала признание благодаря своей мощности и удобству.

Теперь Valve намерена предложить полноценную домашнюю консоль, используя новейшие технологии от AMD, включая RDNA 4. Что позволит сделать производительное устройство с поддержкой высокой графики в играх.

Конкуренция с PlayStation 5 и Xbox Series X/S может серьезно повлиять на текущий рынок. Однако в истории Valve были и неудачные попытки, в том числе выпуск партнерских консолей Steam Machines под управлением SteamOS.

Пока Valve не подтвердила эти слухи, поэтому эксперты рекомендуют воспринимать утечку с осторожностью.

Steam Machines - серия игровых консолей, выпущенная Valve в 2015 году под управлением операционной системы SteamOS, основанной на Linux, которая позже стала основой для портативной Steam Deck.

Консоли Steam Machines производились различными компаниями-партнерами Valve, включая Alienware, Gigabyte Technology и Zotac. В рамках поддержки проекта Valve также выпустила игровой контроллер Steam Controller.

Однако Steam Machines не смогли достичь коммерческого успеха: за год было продано менее полумиллиона устройств, и партнеры Valve либо сняли консоли с производства, либо перевели их с SteamOS на более популярную операционную систему Windows.