Intel получит оборудование для выпуска новейших процессоров
В Нидерландах сообщили о грядущей поставке компании Intel первого серийного литографического сканера TwinScan EXE:5200 от ASML, ключевого для производства чипов по технологии Intel 14A (1,4-нм). Сообщение об этом появилось на сайте Tweakers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Несмотря на объявленное Intel сокращение капитальных затрат на $4 млрд в текущем году, это не повлияет на график получения новейшего EUV-оборудования с высокой числовой апертурой (High-NA) от нидерландского производителя, сообщает ресурс Tweakers.
Хотя ASML ранее отгрузила три сканера TwinScan EXE:5000, эти модели предназначались исключительно для исследовательских целей. Серийное производство чипов возможно только с использованием сканеров TwinScan EXE:5200 и более поздних версий. Ранее сообщалось, что TSMC также получит ранние образцы данного оборудования.
По информации из Нидерландов, Intel начнет получать компоненты TwinScan EXE:5200 уже в ближайшие месяцы. Этот сканер обеспечивает обработку более 185 кремниевых пластин в час, значительно превосходя производительность экспериментальной модели. Intel планирует запустить производство чипов по технологии 14A в ограниченных количествах уже в следующем году.
ASML ожидает массовые поставки оборудования класса High-NA EUV к 2028 году. Компания также работает над оборудованием с еще более высокой числовой апертурой (0,75), которое, как ожидается, появится в 2032 году.
Несмотря на высокую стоимость каждого сканера (сотни миллионов долларов), Intel, по данным нидерландских СМИ, не намерена экономить на закупках, осознавая критическую важность освоения передовых технологий для сохранения конкурентоспособности.
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