Названы самые мощные смартфоны 2025 года
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали январский рейтинг самых производительных смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Открывает список Vivo X200 Pro Satellite Edition на базе процессора MediaTek Dimensity 9400, который в бенчмарке AnTuTu в среднем набирает более 2,89 млн баллов. Следом идут субфлагманский OnePlus Ace 5 Pro (2,88 млн) и геймерский Red Magic 10 Pro+ (2,86 млн), за производительность которых отвечает чип Snapdragon 8 Elite.
Четвертое место закрепилось за доступным флагманом iQOO 13 на чипе Snapdragon 8 Elite, набирающим в среднем 2,85 млн баллов в AnTuTu. Топ-5 замыкает iQOO Neo10 Pro (2,83 млн) на Dimensity 9400.
С шестого по восьмое места расположились Vivo X200 (2,81 млн) и Vivo X200 Pro mini (2,79 млн) - оба на базе Dimensity 9400, а также OnePlus 13 (2,75 млн) с чипом Snapdragon 8 Elite.
Замыкают топ-10 флагманские смартфон Oppo Find X8 Pro (2,7 млн) на Dimensity 9400 и Honor Magic 7 Pro (2,68 млн) на базе Snapdragon 8 Elite.
Отмечается, что в рейтинг вошли представленные на китайском рынке смартфоны. Картина на международном рынке может выглядеть иначе, так как многие устройства не представлены за пределами КНР.
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