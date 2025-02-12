Apple возмутилась качеством дисплеев iPhone

Американская корпорация Apple столкнулась с трудностями в производстве смартфонов. Об этом сообщает профильное издание OLED-info, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники рассказали, что в Apple возмутились качеством OLED-дисплеев для iPhone, которые выпускает корейская компания BOE. В том числе у продукции фирмы оказался большой процент брака: известно, что с начала 2024 года Apple приняла лишь 7-8 миллионов единиц компонентов, хотя заказала у BOE 40 миллионов деталей. По этой причине IT-гигант может сменить поставщика.

По словам журналистов, проблемы с качеством передних панелей для смартфонов обострились на фоне скорого выхода iPhone SE 4 поколения - девайс должны представить в середине февраля. При этом сообщается, что BOE и LG Display ранее были выбраны в качестве основных партнеров в производстве телефона. Из-за этого авторы OLED-info предположили, что производство iPhone SE может затянуться.

BOE поставляла дисплеи для iPhone 14, 15 и 16. По информации инсайдеров, корейской компании потребуется не менее шести недель, чтобы выявить причины высокого брака и наладить производство. Также Apple уже рассматривает возможность передать все заказы BOE Samsung Display.