Назван самый покупаемый к Новому году смартфон

Аналитики компании Kantar перечислили самые продаваемые смартфоны в мире в четвертом квартале 2024 года. Отчет доступен на сайте агентства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самыми продаваемым смартфонами в мире перед новогодними праздниками специалисты назвали устройства серии iPhone 16 от Apple. По их данным, телефоны новой линейки американского бренда лидировали во всех регионах. Так, в Европе самым покупаемым смартфоном оказался iPhone 16 Pro, США, Китае и Австралии - iPhone 16 Pro Max, Японии - iPhone 16.

Специалисты заявили, что пользователи чаще обычного покупали устройства Apple - видимо, в качестве подарка на Новый год себе или близким. В том числе из-за этого мировые продажи смартфонов в конце 2024 года немного выросли, а рынок восстановился.

Авторы отчета назвали Samsung самым популярным брендом Android-смартфнов в мире. Так, гаджеты производства корейского компании попали в топ-5 продаж в Европе и Австралии. В Китае в первую пятерку включили телефоны Huawei, Японии - Google.

Также в материале говорится, что в конце 2024 года пользователи начали обращать внимание на наличие функций искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах - это следует из опроса покупателей. Заинтересованность в ИИ подтвердил каждый пятый потребитель.