Пользователи Android пожаловались на странный баг

Пользователи Android-устройств пожаловались на странный баг в работе Google Play, который приводит к бесконечному обновлению приложений. Об этом сообщает портал Android Headlines (AH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проблема заключается в том, что уже обновленные приложения снова появляются в списке "Ожидающие загрузки". После того как приложение было обновлено до последней версии, оно снова появляется в этом списке. Однако Google Play не отображает информацию о размере файла, что затрудняет отличение таких приложений от тех, которые действительно нуждаются в обновлении.

Данный сбой затрагивает лишь ограниченное число пользователей. На данный момент подобный баг был замечен с приложениями Gboard, Google Messages, Pocket Casts и The Athletic. При попытке обновления этих приложений происходит загрузка файлов размером от 1 до 2 МБ, однако это не приводит к каким-либо изменениям.

Причины сбоя пока не установлены. Официальных комментариев от компании Google по данному вопросу не поступало. В прошлом на подобную проблему жаловались пользователи приложения Google Chrome.