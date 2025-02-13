Раскрыт дизайн и характеристики Samsung Galaxy A56

Авторитетный инсайдер Эван Блэсс, известный под ником evleaks, опубликовал качественные рендеры готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy A56. Об этом сообщает портал SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по изображениям, новинка получит алюминиевую рамку и блок камеры, а также выступ на правой грани в области кнопки блокировки, как у предшественника. Спереди Galaxy A56 будет уступать конкурентам по толщине экранных рамок.

Согласно источнику, за производительность Samsung Galaxy A56 будет отвечать фирменный чип Exynos 1580, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Смартфону также приписывают операционную систему Android 15 с интерфейсом One UI 7 и поддержку ПО производителем на протяжении 6 лет. Среди прочих параметров отмечается поддержка Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4 и быстрой зарядки мощностью 45 Вт, что сопоставимо с характеристиками Samsung Galaxy S25 Ultra.

Презентация смартфонов Samsung Galaxy A56 и A36 ожидается в ближайшие месяцы, однако точные сроки пока не раскрываются.