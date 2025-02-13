Названы самые мощные гаджеты Apple в 2025 году

Разработчики бенчмарка опубликовали январский рейтинг производительности гаджетов Apple под управлением iOS и iPadOS, куда вошел лишь один iPhone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидером топа оказался 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple M4, который в бенчмарке AnTuTu набирает в среднем 2,56 млн баллов. За ним следует 13-дюймовая версия планшета, набирающая 2,53 млн баллов. Третье место досталось iPad Pro M2 (2,12 млн) с экраном на 12,9 дюйма.

С четвертого по шестое места расположились 13-дюймовый iPad Air M2 (1,99 млн), 11-дюймовый iPad Pro M2 (1,97 млн) и 11-дюймовый iPad Air M2 (1,95 млн).

С седьмого по девятое места достались планшетам 12,9-дюймовый iPad Pro M1 (1,8 млн), 11-дюймовый iPad Pro M1 (1,78 млн) и iPad Air M1 с экраном на 11 дюймов, набирающий в среднем около 1,72 млн баллов в AnTuTu.

Замыкает топ единственный смартфон Apple, попавший в рейтинг, iPhone 16 Pro на базе чипсета Apple A18 Pro. В среднем устройство набирает около 1,72 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. Для сравнения, самый мощный Android-смартфон набирает почти 3 млн баллов.