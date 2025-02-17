Названы лучшие Android-смартфоны во всех ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали январский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в нескольких ценовых диапазонах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В категории до 999 юаней лидером стал Nubia Mavericks 5G с чипом Unisoc T760. В тройке также значатся iQOO Z9x Y200T и Honor Play 50, за производительность которых отвечают Snapdragon 6 Gen 1 и MediaTek Dimensity 6100+ соответственно.

В диапазоне до 1999 юаней значатся iQOO Neo9S Pro, iQOO Z9 Turbo и Redmi Turbo 3. Первые два устройства работают на флагманском чипе MediaTek Dimensity 9300+, тогда как смартфон от Redmi - на субфлагманском Snapdragon 8s Gen 3.

Среди устройств стоимостью до 2999 юаней лучшим признан Realme Neo 7 на базе Dimensity 9300+. За ним следуют iQOO Neo9S Pro+ и OnePlus Ace 5 с чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Лучшим смартфоном в категории до 3999 юаней признан Realme GT 7 Pro на базе флагманского Snapdragon 8 Elite. В тройку также вошли Redmi K80 Pro и iQOO 13 с аналогичным чипом.

Флагманы OnePlus 13, Vivo X200 и Honor Magic7 возглавили топ устройств стоимостью выше 3999 юаней. За производительность первого и третьего отвечает Snapdragon 8 Elite, тогда как в Vivo используется Dimensity 9400.