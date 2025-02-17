Рассекречены характеристики нового дешевого смартфона Poco

Ожидается скорый выход нового бюджетного смартфона Poco M7 5G, который был замечен в базе данных Google Play Console. Листинг в этом реестре раскрыл ключевые характеристики устройства, в том числе процессор Snapdragon 4 Gen 2 и 4 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Poco M7 5G, с кодовым названием flame и каталожным номером модели 24108PCE2I, предположительно, является индийской версией устройства. Основой смартфона станет чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450) с двумя ядрами ARM Cortex-A78, работающими на частоте 2,2 ГГц, и шестью ядрами ARM Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц. За графику отвечает GPU Qualcomm Adreno 613 с частотой 955 МГц.

Согласно листингу, устройство будет поставляться с 4 ГБ оперативной памяти и работать под управлением Android 14 "из коробки". Разрешение экрана заявлено как 720 на 1640 пикселей с плотностью 320 dpi, что указывает на использование крайне дешевого дисплея.

Изображение фронтальной панели демонстрирует плоский дисплей, похожий на Poco M7 Pro 5G. Рамки кажутся тонкими с трех сторон, хотя нижняя немного толще. Фронтальная камера расположена в центральном отверстии. На правой стороне корпуса видны кнопки регулировки громкости и питания.

Несмотря на то, что Poco еще официально не объявила дату запуска, появление M7 5G в Google Play Console указывает на скорый релиз. Учитывая прошлые практики бренда, официальный анонс может состояться в ближайшие дни.