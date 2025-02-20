В Китае разработали самую мощную в мире камеру

В Китае создана самая мощная в мире камера на основе лазера для слежения за иностранными военными спутниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Камеру разработали в Институте исследований аэрокосмической информации Академии наук КНР. В ходе испытаний, проведенных на озере Цинхай (Кукунор), было сделано несколько снимков с точностью до миллиметра с расстояния более 100 км. Ранее такие результаты считались невозможными.

Лазер широкого профиля, объединенный с системой цифровой обработки полученных камерой данных в реальном времени, позволяет разглядеть детали размером до 1,7 мм в поперечнике и определить расстояние до объектов с точностью до 15,6 мм. Это примерно в 100 раз лучше, чем у линзовых телескопов и камер.

По словам экспертов, с помощью новой камеры можно прочитать серийный номер космического спутника. Если же камера будет размещена на низкой околоземной орбите, то она позволит рассмотреть лицо человека.