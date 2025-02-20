Современные смартфоны назвали излишне мощными

Журналисты издания PhoneArena заявили, что производителям смартфонов нужно прекратить соревноваться между собой в мощности своих устройств. Материал доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты оценили актуальные флагманы Apple iPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra. По их мнению, оба телефона демонстрируют превосходную производительность, однако их создатели не решили проблему с перегревом. "Высокопроизводительные чипы потребляют много энергии, что приводит к выделению тепла", - подчеркнули авторы.

По их словам, современные смартфоны достигли предела роста производительность - мощность аппаратов считается излишней, так как нет таких задач, которые они не смогут решить. Однако крупные компании продолжают соревноваться между собой из-за внедрения инструментов искусственного интеллекта (ИИ).

Отдельно специалисты отметили проблему ИИ - производители смартфонов пытаются добавить искусственный интеллект во все гаджеты, хотя пока еще не придумали убедительных вариантов использования. "Среднестатистическому пользователю необязательно нужны безумно высокие скорости. В конце концов, смартфон не является устройством, ориентированным на производительность", - заключили журналисты.