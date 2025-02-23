Влияние гаджетов Apple на здоровье оценят
Корпорация Apple запустила масштабное исследование, чтобы оценить влияние своих гаджетов на здоровье пользователей. На это обратило внимание издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В материалах компании говорится, что цель Apple Health Study заключается в том, чтобы понять, как iPhone, Apple Watch и AirPods улучшают здоровье своих владельцев. Принять участие смогут пользователи из США, которые загрузят приложение Apple Research и дадут свое согласие на обработку данных.
Представители IT-гиганта назвали исследование самым полным на сегоднящний день: оно будет охватывать активность, старение, состояние сердца, сосудов и кровообращения, слух, менструальное здоровье, психическое здоровье и другие аспекты. Медицинские специалисты с помощью данных пользователей также будут искать связь между различными аспектами здоровья.
Журналисты телеканала CNBC назвали будущее исследование крупнейшим за последние 5 лет - последнее масштабное исследование корпорация провела в 2019 году. Обрабатывать данные вместе с Apple будут специалисты различных профильных организаций - в том числе, Гарвардской медицинской школы.
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