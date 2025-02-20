Илон Маск сделал бесплатной свою нейросеть для всех желающих

Компания xAI сделала бесплатным доступ к новой ИИ-модели Grok 3, которую Илон Маск назвал самой умной в мире. Об этом было объявлено на официальной странице xAI в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вот и все: самый умный в мире искусственный интеллект Grok 3 теперь доступен бесплатно (пока наши серверы не расплавятся)", - заявила команда xAI.

Grok 3 уже доступен в бета-версии в приложении соцсети X, а также на сайте Grok. При попытке подключения с российских IP-адресов сервис выдает ошибку.

Отмечается, что пользователи подписок X Premium+ и SuperGrok получат расширенный доступ к Grok 3, а также ранний доступ к расширенным функциям, таким как голосовой режим.

Пользователям бесплатной версии Grok 3 доступны функции DeepSearch для глубокого поиска и подробных, аргументированных ответов, а также Think для решения сложнейших задач в области математики, науки и программирования с помощью новой рассуждающей модели.

По словам Маска, Grok 3 - это чрезвычайно мощный искусственный интеллект, способный к глубокому анализу и рассуждениям. В ходе испытаний он показал результаты, которые "превосходят любые известные продукты на рынке".