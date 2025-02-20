Apple представила первый сотовый модем

Apple анонсировала свой первый мобильный модем под названием "C1". Он дебютировал в новом iPhone 16e.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, модем повышает энергоэффективность ‌смартфона, обеспечивая самое длительное время автономной работы среди всех iPhone с 6,1-дюймовым дисплеем, таких как iPhone 15 и iPhone 16. Компания заявляет, что внутренняя конструкция телефона оптимизирована для поддержки более ёмкого аккумулятора, и это обеспечивает до 26 часов воспроизведения видео.

Кроме того, C1 обеспечивает быстрое и надёжное соединение 5G. Согласно техническим характеристикам iPhone 16E, модем охватывает большую часть того же низкоуровневого спектра 5G, что и в iPhone 16, но не mmWave (миллиметровые волны) - 5G с гигабитной пропускной способностью.

Пока новый модем встроили только в iPhone 16e. Все остальные модели ‌iPhone‌ используют модемы от Qualcomm.

В течение многих лет Apple полагалась на Qualcomm при разработке модемов для iPhone, но сделала большой шаг к независимости в 2019 году, когда приобрела бизнес Intel по производству мобильных модемов. Компания также вложила значительные средства в профильные исследования. К 2023 году Apple работала с поставщиками, а среди претендентов на эту роль были ASE Technology и Amkor Technology. Несмотря на этот прогресс, инсайдеры предполагали, что разработка модема отстаёт от графика и примерно на три года - от лучших предложений Qualcomm, что вызывало опасения по поводу его производительности.

В декабре инсайдеры подтвердили, что Apple представит модемный чип в 2025 году и даже встроит его в MacBook.