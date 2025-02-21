Общаться в Instagram стало легче
Сервис Instagram добавил возможность пользователям планировать отправку сообщений на срок до 29 дней вперед, а также закреплять до трех чатов в верхней части диалога.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Коммерсант", в компании нововведение объясняют удобством для общения в разных часовых поясах и возможностью сохранять важные сообщения в активных групповых чатах.
Кроме того, на сервисе появилась поддержка перевода сообщений на 99 языков, а также возможность приглашать друзей в групповые чаты с помощью QR-кодов. Еще одной новой возможностью стала функция встроенного прослушивания и отправки музыки, что позволит пользователям одновременно слушать треки или делиться ими без необходимости переходить по внешним ссылкам.
Ранее мы сообщали, что Instagram экспериментирует с новой функцией "не нравится".
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