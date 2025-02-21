В последние годы киберугрозы приобрели глобальный характер

В последние годы угрозы в сфере кибербезопасности приобрели глобальный характер.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, генерал-майор Аллахверен Исмаилов на проходящем сегодня в Баку V Саммите IT-руководителей государственных структур.

Он отметил, что угрозы проявляются не только в технологической, но и в социальной и политической сферах.

"Кибератаки, особенно с использованием искусственного интеллекта, значительно усложняют борьбу с ними", - подчеркнул А.Исмаилов.

2025 год является ключевым для реализации "Стратегии Азербайджана по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы". Завершение выполнения большинства пунктов стратегии или их приближение к финальной стадии, а также важность достигнутых результатов в этой сфере, служат показателем эффективности проводимой работы.

В последнее время угрозы в области кибербезопасности стали более сложными и распространились по всему миру. Киберпреступники теперь нацелены не только на государственные данные и сети, но и на отдельных пользователей. Для борьбы с этими угрозами необходимо более тесноеисотрудничество, активный обмен опытом и повышение осведомленности.

Если обратить внимание на новые тенденции угроз, среди обсуждаемых вопросов остаются такие серьезные проблемы, как "deepfake", фишинг и другие киберугрозы. Эти атаки могут оказывать влияние не только на малые организации, но и на крупные. Все это свидетельствует о том, что угрозы в области кибербезопасности оказывают влияние не только на технологическом, но и на социальном и политическом уровнях", - добавил А.Исмаилов.