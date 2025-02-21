https://news.day.az/hitech/1731857.html Турал Мамедов о числе новых государственных информрезервов, созданных в прошлом году В прошлом году было создано 64 новых государственных информационных резерва. Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Турал Мамедов на проходящем сегодня в Баку V Саммите IT-руководителей государственных структур.
Турал Мамедов о числе новых государственных информрезервов, созданных в прошлом году
В прошлом году было создано 64 новых государственных информационных резерва.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Турал Мамедов на проходящем сегодня в Баку V Саммите IT-руководителей государственных структур.
Он отметил, что эта цифра становится особенно заметной при анализе количества субдоменов.
"В 2024 году в Государственной службе электронной почты было обработано более 3 миллионов писем. В 2024 году было обнаружено 100 поддельных доменов и их активность была ограничена", - подчеркнул Т.Мамедов.
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