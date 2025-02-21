https://news.day.az/hitech/1731898.html Начальник управления о числе ставших жертвами хакерской атаки госслужащих В 2024 году 134 сотрудника 32 государственных учреждений стали жертвами хакерских атак. Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Турал Мамедов на проходящем сегодня в Баку V Саммите IT-руководителей государственных структур.
Начальник управления о числе ставших жертвами хакерской атаки госслужащих
В 2024 году 134 сотрудника 32 государственных учреждений стали жертвами хакерских атак.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Турал Мамедов на проходящем сегодня в Баку V Саммите IT-руководителей государственных структур.
"В отчетном году мы зафиксировали 3798 взломанных учетных записей, относящихся к государственным электронным службам", - подчеркнул он.
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