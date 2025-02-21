Начальник управления о числе ставших жертвами хакерской атаки госслужащих

В 2024 году 134 сотрудника 32 государственных учреждений стали жертвами хакерских атак.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Турал Мамедов на проходящем сегодня в Баку V Саммите IT-руководителей государственных структур.

"В отчетном году мы зафиксировали 3798 взломанных учетных записей, относящихся к государственным электронным службам", - подчеркнул он.

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