В старых iPhone появится эксклюзивная функция, доступная в 16-й модели

iPhone 15 Pro и Pro Max получат поддержку ИИ-функции Visual Intelligence, которая дебютировала в линейке iPhone 16 и была доступна эксклюзивно в этих моделях. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает техноблогер Джон Грубер, пообщавшийся на конференции Apple с представителями компании.

Функция Visual Intelligence позволяет с помощью ИИ направлять камеру смартфона на объекты и получать информацию о них. Для ее запуска нужно зажать кнопку Camera Control, которая представлена только в серии iPhone 16. Так как в iPhone 15 Pro и Pro Max этой кнопки нет, эти смартфоны были лишены нововведения.

Ситуация изменилась с выпуском iPhone 16e, который также получил поддержку Visual Intelligence, несмотря на отсутствие кнопки Camera Control. Вместо нее для запуска ИИ-функции используется кнопка Action Button, и, судя по всему, аналогичный подход будет применен для iPhone 15 Pro и Pro Max.

Точная дата появления функции на iPhone 15 Pro и Pro Max пока неизвестна, но Грубер предполагает, что это произойдет с выходом iOS 18.4.