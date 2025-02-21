Представлен смартфон, работающий до 160 дней от одного заряда

Китайская компания Oukitel представила необычный "походный" смартфон WP100 Titan, который выделяется на фоне конкурентов наличием батареи емкостью 33000 мАч и прочими особенностями. Об этом сообщает портал "Хабр", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Oukitel WP100 Titan оснащается энергоэффективным чипом MediaTek Dimensity 7300, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем на 512 ГБ, а также 6,8-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

На задней панели устройства расположен светодиодный фонарь мощностью 1200 люмен, который может работать до 150 часов при отсутствии других нагрузок на гаджет. Также в смартфоне предусмотрен встроенный проектор мощностью 100 люмен с разрешением 854х480 пикселей.

WP100 Titan оборудован основной камерой на 200 Мп, инфракрасной камерой ночного видения на 20 Мп, макромодулем на 2 Мп и фронтальной камерой с разрешением 32 Мп. Устройство работает под управлением Android 14, но будет обновлено до Android 15. О поддержке Android 16 пока не сообщается.

Среди прочего новинка получила защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и аккумулятор емкостью 33000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. По заявлениям производителя, гаджет способен проработать около 160 дней в режиме ожидания.

Для сравнения, в iPhone 16 Pro Max установлена батарея на 4685 мАч, то есть в Oukitel она в семь раз больше. Кроме того, новинка может выступать в качестве павербанка, заряжая по проводу другие девайсы при мощности 18 Вт.

Анонс WP100 Titan состоялся еще на выставке CES 2025, после чего компания запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter, которая превысила цель в $10 тыс. в 27 раз. По ее итогам поддержавшим сбор средств пользователям предложили предзаказ смартфона за $600 (около 53,1 тыс. руб.), тогда как розничная цена составит $900 (около 79,6 тыс. руб.). Oukitel планирует начать массовое производство WP100 Titan в марте 2025 года, а поставки стартуют в апреле.