Новый iPhone 16e оказался слабее базовой модели
Новый iPhone 16e оказался менее производительным, чем предполагалось. Об этом сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Смартфон оснащается чипсетом Apple A18, который также установлен в iPhone 16 и 16 Plus. Однако, в отличие от последних, в новинке используется урезанная версия чипа с четырьмя графическими ядрами вместо пяти. Это означает уменьшение производительности графического ядра на 20%.
Хотя тесты нового устройства пока не опубликованы, очевидно, что снижение количества графических ядер негативно скажется на его производительности, например, в играх или при обработке видео.
Несмотря на то что Apple A18 остается мощным чипом, потенциальным покупателям следует учитывать эту особенность при выборе смартфона, отмечает iXBT.
iPhone 16e - это прямое продолжение линейки бюджетных смартфонов iPhone SE. Новинка была представлена 19 февраля по цене от $599 (около 53 тыс. руб.). Гаджет получил одну камеру, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, поддержку ИИ-системы Apple Intelligence, а также впервые фирменный 5G-модем.
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