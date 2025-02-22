Англичане лишились защиты в сервисах Apple

Компания Apple временно отключила для новых пользователей в Великобритании функцию Advanced Data Protection (ADP) - сквозное шифрование облачных данных с повышенной безопасностью. Это решение было принято в ответ на требование доступа к зашифрованным данным пользователей со стороны Службы безопасности Великобритании, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Приказ британского правительства, изданный в прошлом месяце, впервые среди крупных демократических стран требует возможности просмотра зашифрованных материалов без необходимости взлома конкретных учетных записей. Таким образом, сотрудники службы безопасности Великобритании потребовали от Apple создания бэкдора для доступа к облачным данным пользователей по всему миру.

Министерство внутренних дел Великобритании настаивает на доступе к данным Apple в соответствии с Актом о полномочиях следствия от 2016 года, который позволяет правоохранительным органам требовать от компаний помощь в сборе доказательств. Кроме того, документ квалифицирует как уголовное преступление разглашение факта таких требований со стороны правительства, как это произошло с Apple.

Apple подтвердила, что функция ADP больше не будет доступна новым пользователям в Великобритании. Эта функция охватывает широкий спектр данных, включая хранилище iCloud, резервные копии устройств, голосовые заметки, фотографии, напоминания и текстовые сообщения.

В своем заявлении Apple выразила глубокое разочарование, что защита, предоставляемая ADP, не будет доступна британским пользователям на фоне роста утечек данных и угрозы конфиденциальности. Компания подчеркнула, что ADP защищает данные iCloud с помощью сквозного шифрования, обеспечивая доступ к данным только пользователю на его доверенных устройствах. Apple также заявила, что она всегда была против создания бэкдоров или мастер-ключей к своим продуктам и сервисам.

В 2022 году официальные лица Великобритании раскритиковали планы Apple по внедрению надежного шифрования, считая, что это может помешать усилиям по поимке подозреваемых в тяжких преступлениях.