Нейросетевые функции в iPhone официально заработают за пределами США

Apple официально объявила о выпуске искусственного интеллекта Apple Intelligence в iOS 18.4 в странах ЕС и других регионах. Об этом говорится на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Apple Intelligence будет доступен на многих языках, включая французский, немецкий, итальянский, португальский (Бразилия), испанский, японский, корейский, упрощенный китайский и английский для Сингапура и Индии. По заявлениям Apple, новые языки будут доступны "почти во всех регионах мира", однако точный список не приводится.

Кроме того, ИИ-система Apple Intelligence заработает в шлеме Apple Vision Pro, но сначала только на английском языке.

Apple заявляет, что продолжит расширять набор функций Apple Intelligence "в ближайшие месяцы", включая дополнительные возможности для Siri. Это подтверждает, что Siri с искусственным интеллектом не будет выпущена в апреле вместе с iOS 18.4 и iPadOS 18.4, как сообщалось ранее.

Планирует ли компания добавить поддержку русского языка и запускать Apple Intelligence в России, не уточняется. На данный момент ИИ работает только в США на iPhone 15 Pro и новее, iPad и компьютерах Mac с чипами M1 и выше.