Раскрыты характеристики ультратонкого смартфона Samsung

Мексиканский техноблогер Алексис Гарза опубликовал на своем YouTube-канале короткий обзор будущего смартфона Samsung Galaxy S25 Edge с рекордно тонким корпусом и сравнил его со складным флагманом компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, примечательно, что блогер, на которого подписаны 3,8 тыс. человек, впервые показал включенный смартфон. До этого Samsung показывала Galaxy S25 Edge лишь в выключенном состоянии и не раскрывала характеристики устройства.

Так стало известно, что Galaxy S25 Edge оснащается 7-ядерным чипсетом Snapdragon 8 Elite, тогда как в других смартфонах серии Galaxy S25 используется 8-ядерная версия с разогнанными частотами. Также устройство получит 12 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч, а также двойную камеру на 12 Мп каждая и селфи-камеру с разрешением 12 Мп.

Кроме того, блогер сравнил толщину Samsung Galaxy S25 Edge и складного Galaxy Z Fold6. Судя по видео, новинка получит корпус примерно такой же толщины, как складной флагман в разложенном состоянии - около 5,6 мм, что подтверждает ранние утечки.

Дата презентации и стоимость Samsung Galaxy S25 Edge пока не раскрываются.