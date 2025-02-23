Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине

Основатель Starlink Илон Маск опроверг информацию о планах лишить Украину доступа к спутниковой связи в случае отказа страны подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом он написал в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприниматель прокомментировал статью агентства Reuters, в которой утверждалось, что США пригрозили Киеву отключением Starlink при срыве сделки. "Это - ложь", - заявил он.