https://news.day.az/hitech/1732238.html Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине Основатель Starlink Илон Маск опроверг информацию о планах лишить Украину доступа к спутниковой связи в случае отказа страны подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом он написал в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине
Основатель Starlink Илон Маск опроверг информацию о планах лишить Украину доступа к спутниковой связи в случае отказа страны подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом он написал в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Предприниматель прокомментировал статью агентства Reuters, в которой утверждалось, что США пригрозили Киеву отключением Starlink при срыве сделки. "Это - ложь", - заявил он.
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