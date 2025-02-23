Культовый производитель жестких дисков Seagate оказался замешан в скандале

Немецкие сети магазинов электроники оказались в центре скандала: покупателям предлагают бывшие в употреблении жесткие диски Seagate под видом новых. Речь идет о накопителях популярных линеек Exos и IronWolf Pro, предназначенных для корпоративного и профессионального использования. Об этом сообщает издание 3DNews, ссылаясь на публикации Heise и Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обе линейки Seagate, Exos и IronWolf Pro, обладают сходной архитектурой и рассчитаны на длительный срок службы. Принципиальное различие заключалось в позиционировании: Exos предназначались для облачных сервисов, а IronWolf Pro - для корпоративных сетевых хранилищ данных. Однако, как выяснилось, мошенники не делают различий между сериями и "возвращают к жизни" оба типа накопителей.

Схема обмана проста и эффективна: у поддельных дисков обнуляется SMART-история, серийный номер и QR-код подменяются на фальшивые. Оригинальный QR-код должен вести на страницу верификации конкретного диска на сайте Seagate, но в случае подделки пользователь попадает лишь в общий гарантийный раздел.

Уличить обман позволяет анализ параметра FARM, доступного через специальное программное обеспечение. Он демонстрирует реальную наработку диска, которая у некоторых экземпляров превышает 50 тысяч часов. Кроме того, на ряде накопителей обнаружены физические следы эксплуатации: царапины и повреждения в районе крепежных отверстий, разъемов и на корпусе.

Пока подобные махинации не зафиксированы в отношении продукции Toshiba или Western Digital. Однако, у накопителей этих производителей отсутствует параметр FARM, что затрудняет доказательство их предыдущего использования. Представители Seagate подтвердили, что подобные случаи фальсификации не новы, и компания ведет собственное расследование с целью выявить источник поставок контрафактной продукции. Вероятно, за схемой стоят китайские майнеры, активно использовавшие жесткие диски для хранения данных криптовалют.