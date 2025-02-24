Intel начала предлагать производство чипов нового поколения

Компания Intel объявила о готовности своего передового техпроцесса 18A для изготовления чипов для клиентских проектов. Об этом сообщает издание TechPowerUp, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В разделе веб-сайта Intel, посвященного технологии 18A, появилось сообщение, подтверждающее этот важный этап: "Проект Intel 18A готов для клиентских проектов. Производство тестовых образцов начнется в первой половине 2025 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации". Для потенциальных клиентов предусмотрена гиперссылка, переадресовывающая на окно почтового клиента, в котором нужно оформить запрос.

Техпроцесс 18A включает в себя ряд передовых характеристик. Среди них: плотность SRAM, сопоставимая с TSMC N2, увеличение производительности на ватт на 15%, увеличение плотности транзисторов на 30% по сравнению с техпроцессом Intel 3, используемым в Intel Xeon 6, а также технология PowerVia для подачи питания с обратной стороны пластины. Еще одной ключевой особенностью 18A является технология RibbonFET, которая впервые заменит FinFET-транзисторы, обеспечивая более строгий контроль утечек тока через затвор.

Первыми продуктами Intel, использующими техпроцесс 18A, станут клиентские процессоры Panther Lake и серверные процессоры Xeon Clearwater Forest для центров обработки данных.

В число внешних клиентов Intel Foundry, использующих 18A, входят такие крупные компании, как Amazon AWS и Microsoft и Broadcom. Все они могут использовать производственные мощности Intel для выпуска собственных чипов с техпроцессом 18A.

Привлечение клиентов к передовому производству - сложный процесс, поскольку многие существующие клиенты Samsung и TSMC не готовы рисковать своими контрактами. Однако, в случае успеха первых клиентов Intel, многие другие компании могут обратить внимание на фабрики Intel, особенно в условиях растущей геополитической напряженности, ставящей под сомнение устойчивость текущей модели цепочки поставок полупроводников. Если американские компании и стартапы решат сотрудничать с Intel в производстве чипов, это может привести к полному восстановлению позиций Intel на рынке, считают в TechPowerUp.