Asus показала необычную компьютерную мышь

Компания Asus анонсировала новую беспроводную мышь под названием Fragrance Mouse, которая выделяется наличием специального контейнера для ароматизирующих масел. Об этом сообщается на сайте производителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Fragrance Mouse поддерживает как 2,4 ГГц, так и Bluetooth-соединение и работает от одной батарейки типа AA. Мышь доступна в двух цветах: White и Rose Clay.

Хотя Fragrance Mouse не ориентирована на геймеров, Asus оснастила ее небольшими подушечками из политетрафторэтилена, которые ранее использовались во флагманских игровых моделях G-серии. По заявлениям компании, переключатели мыши способны выдержать до 10 млн нажатий, обеспечивая при этом низкий уровень шума.

Для использования Fragrance Mouse не требуется специальное программное обеспечение, а из настроек доступны лишь три фиксированных параметра чувствительности: 1200, 1600 и 2400 DPI.

Ключевой особенностью этой мыши является возможность заливать в нее ароматизаторы: за отсеком для батареек предусмотрен полупрозрачный контейнер для масел, который можно мыть и наполнять различными ароматами по своему вкусу.

Подробности о стоимости и доступности Asus Fragrance Mouse пока не раскрываются.