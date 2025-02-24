Apple ввела ограничение для пользователей этой страны

Корпорация Apple отключила функцию улучшенного шифрования данных пользователей в Великобритании. На это обратило внимание агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале февраля источники The Washington Post рассказали, что власти Великобритании приказали Apple отключить шифрование данных пользователей и создать бэкдор, позволяющий взламывать устройства британских граждан. В конце февраля компания объявила, что отключает функцию улучшенного шифрования Advanced Data Protection (ADP) у новых пользователей в регионе.

По мнению журналистов, Apple ввела такое ограничение и пошла на компромисс с властями Великобритании. В корпорации заявили, что тем не менее не будут открывать данные пользователей третьим лицам. "Как мы уже много раз говорили, мы никогда не создавали бэкдор ни для одного из наших продуктов или услуг и никогда не будем этого делать", - подчеркнули в корпорации.

Специалисты Bloomberg объяснили, что в случае базового шифрования, которым теперь защищены данные британских пользователей облачного сервиса iCloud, ключи будут находиться у Apple. В теории она сможет получить доступ к информации потребителей или передать их силовикам. ADP будет недоступна для новых пользователей, также постепенно защиту отключат у актуальных владельцев iPhone.

"Повышение безопасности облачного хранилища с помощью сквозного шифрования сейчас важнее, чем когда-либо", - упрекнули власти Великобритании в Apple. Журналисты обратились в Министерство внутренних дел Великобритании, но там ответили, что не комментируют оперативные вопросы.