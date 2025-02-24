SpaceX запустила более 8000 спутников Starlink

К настоящему времени американская компания SpaceX успела запустить более 8000 спутников системы Starlink. Об этом сообщает издание Spaceflight Now, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По состоянию на 21 февраля на орбите оставалось 7078 спутников Starlink, остальные космические аппараты системы были сведены в атмосферу. В 2025 году SpaceX успела запустить около 400 спутников Starlink.