Google не стала поднимать цену своего нового «дешевого» смартфона

Про новый смартфон Google Pixel 9a, выход которого быстро приближается, продолжает утекать информация. Последние данные раскрывают цены бюджетного устройства Google в ряде регионов. Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Практически все подробности о Pixel 9a уже известны. Смартфон получит обновленный дизайн без фирменной панели камеры Google, увеличенную батарею, больший дисплей и будет работать на процессоре Tensor G4 под управлением Android 15. Ранее утечки утверждали, что цена на устройство в США останется прежней.

Новый же инсайд от Android Headlines раскрывает цены новинки в Европе и других регионах. Согласно сообщению, Pixel 9a будет продаваться в двух версиях: на 128 и 256 ГБ. В Бельгии, Франции, Германии, Италии и Испании они будут стоить €549 и €649 соответственно. В Ирландии - €559 и €659. В Великобритании - £499 и £599. В Канаде - $679 и $809. Наконец, в США за устройство Google попросит $499 или $599 в зависимости от объема памяти.

В большинстве регионов, как отмечает 9to5Google, цены остаются на уровне прошлогодней модели - Pixel 8a.

Ожидается, что Pixel 9a поступит в продажу 26 марта.