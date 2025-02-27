Раскрыты примерные сроки начала продаж доступных и мощных видеокарт Nvidia

Nvidia планирует выпустить бюджетные видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ видеопамяти уже этой весной. Об этом сообщает портал WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, старт продаж Nvidia GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ запланирован в конце марта, а выход GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ - в апреле. Обе модели сохранят 128-битную шину памяти, аналогичную RTX 4060 Ti, но будут использовать память GDDR7 с частотой до 28 Гбит/с, что обеспечит пропускную способность 448 ГБ/с. Это на 55% больше, чем у предшествующей модели.

Энергопотребление новых моделей составит 180 Вт, что превышает показатели RTX 4060 Ti 8 ГБ и RTX 4060 Ti 16 ГБ на 20 и 15 Вт соответственно. Изначально компания NVIDIA планировала начать продажи видеокарт раньше, но проблемы с поставками вынудили компанию отложить релиз нескольких моделей.

Точные цены на видеокарты GeForce RTX 5060 Ti пока не раскрыты. По данным Wccftech, стоимость новых моделей будет сопоставима с ценами на GeForce RTX 4060 Ti.

В конце февраля по всему миру в продажу поступила видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 Ti с 16 ГБ видеопамяти по цене от $749.