В США модернизируют истребители

Американские истребители F-22 Raptor провели первые полеты в рамках работ по модернизации. Самолеты пятого поколения получат новые датчики, которые продлят срок службы F-22.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The War Zone (TWZ).

"В прошлом году мы провели шесть успешных демонстрационных летных испытаний усовершенствованных датчиков, которые расширяют возможности Raptor по обнаружению, отслеживанию, идентификации и, в конечном счете, по прицеливанию на дальности - я бы сказал, тактически значимой дальности - что дает им преимущество в любом бою", - сказал вице-президент Lockheed Martin Майк Шумейкер.

Также он отметил, что недавно подписали контракт на интеграцию бортового комплекса обороны нового поколения в конструкцию F-22. Инфракрасная система повысит эффективность предупреждения о ракетной атаке.

В арсенале ВВС США находится более 180 истребителей F-22, 32 из которых используют для испытаний и обучения пилотов. По словам Шумейкера, относительно небольшой парк самолетов и большой налет создают "уникальные проблемы", но при этом F-22 не потребуются серьезные конструктивные изменения, чтобы выполнять задачи до 2040-х годов.