Apple будет судиться с британскими властями

Корпорация Apple подала в суд на британское правительство из-за требования отключить шифрование для своих пользователей. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В феврале источники The Washington Post рассказали, что власти Великобритании потребовали от Apple отключить шифрование данных пользователей и создать бэкдор для быстрого доступа к их информации. В начале марта Apple подала жалобу на действия властей в Трибунал по расследованиям - независимый судебный орган Великобритании, рассматривающий жалобы на силовые службы.

По информации собеседников издания, жалобу американского IT-гиганта рассмотрят уже в марте. Если Трибунал по расследованиям признает действия Министерства внутренних дел Великобритании неправомерными, то отменит его распоряжение.

Пока неизвестно, как будут рассматривать дело - публично или в закрытом виде. Журналисты FT предположили, что власти страны будут настаивать на закрытых слушаниях из соображений национальной безопасности.

Требование британских властей в феврале раскритиковал президент США Дональд Трамп. Американский президент сравнил действия спецслужб Великобритании с цензурой в Китае.