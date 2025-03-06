Популярность Windows 11 выросла

Доля операционной системы (ОС) Windows 11 стала рекордной. Об этом сообщается в исследовании компании Statcounter за февраль, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты заметили, что за последний месяц популярность Windows 11 на фоне остальных ОС от Microsoft выросла. В феврале ее доля достигла рекордных 38 процентов, в январе этот показатель составлял 36,6 процента. Доля Windows 10 немного упала - с 60,37 до 58,83 процента.

В октябре 2025 года Microsoft прекратит бесплатно выпускать для Windows 10 обновления - журналисты издания Neowin считают, что снижение доли устаревшей системы связано с этим фактором. Также они заметили, что Microsoft не отчитывается о количестве пользователей своих ОС: последний раз это было в октябре 2023 года, когда в корпорации рассказали, что Windows 11 пользуются около 400 миллионов человек.