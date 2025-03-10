Рассекречена цена самого тонкого в истории Samsung смартфона

Инсайдеры раскрыли дату выхода и предполагаемую стоимость ультратонкого смартфона Samsung Galaxy S25 Edge. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным авторитетного источника Ice Universe, новинка будет представлена уже в следующем месяце. Он также утверждает, что вес Galaxy S25 Edge составит всего 162 грамма, а толщина - рекордные 5,84 мм. Для сравнения, стандартный Galaxy S25 имеет толщину 7,2 мм.

Что касается цены, инсайдер предполагает, что она будет "аналогична" стоимости Galaxy S25 Plus, стартующей от $999 (88 тыс. руб. по курсу на 10 марта 2025 года. - "Газета.Ru"). Хотя, как отметили в GizmoChina, данная информация не гарантирует совпадения цен, она дает ориентировочный диапазон стоимости новинки.

Вместе со спецификациями Ice Universe также опубликовал рендер фронтальной панели S25 Edge, демонстрирующий ультратонкие рамки дисплея, якобы такие же узкие, как у Galaxy S25 Ultra. Размер дисплея, по слухам, составит 6,65 дюйма.

Ожидается, что Galaxy S25 Edge будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, как и другие модели серии S25.