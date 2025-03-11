HP выпустила ломающее принтеры обновление

Компания HP выпустила обновление, ломающее принтеры. Об этом сообщает портал Anti-Malware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление прошивки под номером 20250209, выпущенное 4 марта 2025 года, вызвало сбои в работе некоторых моделей принтеров HP LaserJet MFP M232-M237.

На официальном сайте компания заявляет, что обновление улучшает стабильность и добавляет поддержку IPP Everywhere, однако пользователи жалуются на ошибки и невозможность печати. Отмечается, что на проблему жалуются даже пользователи оригинальных картриджей.

"Мы знаем о проблеме с прошивкой, затрагивающей ограниченное число устройств HP LaserJet 200 Series, и активно работаем над фиксом. Пострадавшие пользователи могут обратиться в службу поддержки", - заявили представители HP.

Пользователям, столкнувшимся с этой ситуацией, рекомендуется обратиться в службу поддержки, отключить автоматическое обновление и при возможности откатить прошивку.

Один из разочарованных сложившейся ситуацией пользователей и вовсе решил заменить свой принтер на аналог без функции автоматического обновления прошивки, так как это не первый случай, когда компания HP выпускает прошивку, приводящую к поломке принтера.