Появились первые обзоры новых компьютеров Apple

Журналисты избранных IT-изданий и блогеры опубликовали первые обзоры ультрабука MacBook Air на процессоре M4.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Appleinsider.

Материалы вышли одновременно за сутки до появления компьютера в продаже. Авторы издания Gizmodo назвали представленный 5 марта MacBook Air быстрым, мощным и качественным устройством, который стоит дешевле, чем девайс прошлого поколения. Журналисты CNET подчеркнули, что компьютер стал еще лучше, хотя он не очень сильно изменился по сравнения с моделью на чипе M3.

"Небольшие улучшения и снижение цены имеют большое значение для MacBook Air и Mac в целом", - описали устройство обзорщики из The Verge. Авторы медиа похвалили Apple за то, что компьютер получил 16 гигабайт оперативной памяти в базовой версии. Также они заметили, что он стоит сравнительно недорого - 999 долларов.

В Engadget выделили новую 12-мегапиксельную камеру, которая умеет фокусироваться на пользователе во время видеозвонков. Также камера способна удерживать пользователя в центре экрана при его движении. Специалистам ArsTechnica понравился новая небесно-голубая расцветка корпуса устройства, но они посчитали, что этот цвет должен быть более насыщенным.