Представлен дешевый смартфон Samsung с поддержкой Android 21

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy F16 5G, который отличается от конкурентов длительной поддержкой ПО.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал GizmoChina.

"Из коробки" устройство предлагает Android 15 с предустановленной оболочкой One UI 7. Ключевым отличием Samsung Galaxy F16 5G стала гарантированная поддержка обновлениями Android и ПО патчами безопасности в течение шести лет. Таким образом, пользователи могут рассчитывать на обновление вплоть до потенциальной версии Android 21.

Galaxy F16 5G оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит. За производительность новинки отвечает чипсет MediaTek Dimensity 6300, дополненный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения через слот microSD.

Смартфон также получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, тройную камеру на 50, 5 и 2 Мп, а также селфи-камеру с разрешением 13 Мп и сканер отпечатков пальцев в кнопке блокировки.

Samsung Galaxy F16 5G пока представлен только в Индии по цене от 11,5 тыс. рупий (около 11,3 тыс. руб.). Когда гаджет появится в других странах, не уточняется.