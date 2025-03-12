Windows 10 станет опасной для пользователей

Компания Microsoft объявила, что 14 октября 2025 года прекратит выпуск обновлений безопасности для Windows 10. Это означает, что миллионы компьютеров, работающих на этой операционной системе, станут уязвимыми для кибератак. Об этом сообщает издание Digital Trends (DT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Все больше пользователей переходят на Windows 11. Согласно данным аналитической компании StatCounter, доля Windows 10 среди пользователей по всему миру впервые опустилась ниже 60%, составив 58,7% в феврале 2025 года. В то же время популярность Windows 11 растет, достигнув 38,2% пользователей.

Смена операционной системы часто связана с обновлением "железа". Эксперты отмечают, что пользователи, особенно в бизнес-секторе, предпочитают переходить на Windows 11 при покупке новых компьютеров, а не обновлять операционную систему на старых устройствах, даже если те соответствуют минимальным требованиям.

Отсутствие обновлений безопасности - главная проблема для пользователей Windows 10. После октября 2025 года Microsoft не только прекратит активную разработку Windows 10, но и перестанет выпускать патчи безопасности. Это оставит компьютеры без защиты от новых киберугроз, что может привести к утечкам данных, заражению вредоносным ПО и другим проблемам.

Microsoft предложит платную программу расширенной поддержки. Для тех, кто не успеет перейти на Windows 11, компания предложит программу Extended Security Updates (ESU), предоставляющую обновления безопасности в течение 12 месяцев за $30. Регистрация на эту программу станет доступна ближе к 14 октября.