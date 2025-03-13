В WhatsApp добавлена новая функция

Популярный мессенджер WhatsApp внедряет новую функцию для пользователей Android цепочки сообщений. Эта функция призвана упростить отслеживание ответов на конкретные сообщения в чатах, делая переписку более организованной и понятной.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Verge.

Вместо того, чтобы пролистывать чат в поисках разрозненных ответов, новая функция будет группировать все ответы на определенное сообщение в отдельную ветку по аналогии с тредами на форумах или в X (Twitter. Это позволит увидеть все цитирования и ответы, связанные с исходным сообщением, упрощая поиск нужной информации и навигацию в длинных и запутанных беседах.

Информацию о разработке цепочек сообщений обнаружил портал WABetaInfo в бета-версии WhatsApp с номером 2.25.7.7 для Android. На данный момент функция находится на стадии разработки и недоступна для тестирования. По данным WABetaInfo, цепочки сообщений будут работать в личных чатах, групповых чатах, сообществах и каналах.

WABetaInfo удалось активировать предварительную версию функции и опубликовать скриншот, демонстрирующий, как будут выглядеть цепочки сообщений. На скриншоте видно всплывающее окно на весь экран, отображающее ответы от разных пользователей в групповом чате. Пользователи смогут нажать на любое цитируемое сообщение, чтобы увидеть все ответы в этой ветке. При этом, как видно на скриншоте, исходное сообщение, на которое отвечают, не отображается в окне цепочки.

Пока нет информации о том, когда функция цепочек сообщений станет доступна всем пользователям WhatsApp.