Маск готовит робота Optimus к полету на Марс

Космический корабль с роботом Optimus производства компании Tesla полетит на Марс в конце 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом заявил ее создатель, американский предприниматель Илон Маск, на своей странице в соцсети X.

"‎Если эти высадки пройдут успешно, то высадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя 2031 год - более вероятная дата", - написал бизнесмен.

В феврале этого года компания Tesla Маска заявила, что планирует выпустить 10 000 человекоподобных роботов Optimus в текущем году.

Хотя сам Маск признает, что достижение этой цифры не гарантировано, он выразил уверенность в выпуске нескольких тысяч роботов, которые будут выполнять полезную работу на предприятиях Tesla. В Electrek назвали планы Маска "амбициозными".

На конференц-звонке после публикации финансовых результатов за 4 квартал 2024 года Маск уточнил, что внутренний план компании предусматривает производство 10 000 роботов Optimus в текущем году. Однако он подчеркнул, что это лишь целевой показатель и реальные объемы могут быть меньше. Несмотря на это, Маск уверен, что даже несколько тысяч роботов Optimus окажутся полезными для Tesla.

В настоящее время несколько прототипов Optimus уже задействованы на фабриках Tesla, хотя масштабное внедрение пока не наблюдается. До сих пор компания демонстрировала в основном дистанционно управляемых роботов.