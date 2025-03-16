В США призвали запретить Deepseek

Американская компания OpenAI призвала американские власти запретить использование на территории США языковых моделей, разработанных китайской компанией DeepSeek.

Как передает Day.Az, обращение опубликовано на официальном сайте OpenAI.

В тексте отмечается, что языковые модели DeepSeek соответствуют требованиям китайских регуляторов по обработке пользовательских данных, что может представлять угрозу национальной безопасности США.

Инициатива OpenAI была представлена в рамках обсуждения "Плана действий в сфере ИИ" - будущей национальной программы США в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В компании считают, что введение запрета на использование моделей DeepSeek и других разработчиков из недружественных стран обеспечит сохранение конфиденциальности данных и снизит риски, связанные с безопасностью, в частности, с кражей интеллектуальной собственности.