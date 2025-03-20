Firefly Aerospace и NASA опубликовали первые в истории снимки заката на Луне в высоком разрешении. Уникальные кадры были сделаны аппаратом Blue Ghost перед тем, как он отключился из-за нехватки солнечной энергии в минувшие выходные. На одном из снимков также запечатлена Венера вдалеке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NASA.

Blue Ghost стал первым частным зондом, который успешно сел на Луну в вертикальном положении и выполнил свою миссию в полном объеме. Он продолжал фотографировать и собирать научные данные еще пять часов после наступления лунной ночи.

Джоэл Кернс из NASA отметил, что эти снимки - первые четкие изображения с поверхности Луны в момент заката. Ученые будут тщательно изучать их, чтобы выяснить природу свечения на горизонте, заметного на одном из кадров. Это свечение может быть вызвано взвешенной в воздухе лунной пылью - гипотеза, предложенная ещё в 1972 году астронавтом Аполлона-17 Джином Сернаном.

"У нас есть действительно красивые и необычные изображения с захватывающими деталями", - сказал Кернс на пресс-конференции.

Blue Ghost доставил на Луну 10 научных экспериментов в рамках коммерческой программы NASA по исследованию спутника. Все задачи были успешно выполнены, однако бур, установленный на борту, смог пробурить лишь 1 метр поверхности вместо запланированных 3 метров.

Firefly планирует попытаться вновь активировать аппарат в начале апреля, после окончания двухнедельной лунной ночи. Однако инженеры сомневаются, что Blue Ghost сможет снова заработать после воздействия экстремально низких температур.