В работе Youtube наблюдаются масштабные сбои

Пользователи YouTube массово сообщают о значительном ухудшении качества видео на платформе.

Как передает Day.Az, ссылаясь на Android Authority, люди жалуются на проблемы с воспроизведением контента.

По умолчанию видео загружаются в низком разрешении - 144p или 360p, даже при наличии быстрого интернета. Попытки установить более высокое разрешение (например, 1080p) часто приводят к постоянной буферизации, что затрудняет просмотр.

Судя по отзывам на Reddit, проблема затронула в основном пользователей iOS-устройств, ПК и смарт-телевизоров, в то время как владельцы Android-устройств не сообщают о подобных сбоях.

"Каждый раз, когда я запускаю видео или YouTube Shorts, оно начинается в качестве около 144p. Я знаю, что могу вручную изменить качество, но это не помогает. Раньше такого не было", - написал один из пользователей Reddit.

Представители YouTube подтвердили наличие проблемы и сообщили, что работают над ее исправлением. Причины сбоя пока не уточняются.