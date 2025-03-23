Под отколовшимся айсбергом в Антарктиде найдена процветающая экосистема

Международная группа ученых под руководством специалистов Института океана имени Шмидта первой изучила морское дно, обнажившееся после откола гигантского айсберга A-84 от шельфового ледника Георга VI в Антарктиде. Команда нашла богатую и разнообразную экосистему, которая существовала подо льдом на протяжении десятков или сотен лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Айсберг площадью 510 квадратных километров (это сравнимо с размерами Чикаго) отделился от шельфа 13 января 2025 года. Экспедиция прибыла на место события 25 января, заглянув в ранее доступную область.

С помощью дистанционно управляемого аппарата ROV SuBastian команда изучила морское дно на глубине до 1300 метров. Они обнаружили процветающую экосистему, включающую крупные кораллы, губки, ледяную рыбу, гигантских морских пауков и осьминогов. Ученые предполагают, что эти сообщества существовали подо льдом на протяжении десятилетий или даже столетий.

Глубоководные экосистемы обычно зависят от питательных веществ, поступающих с поверхности. Однако эта область была покрыта льдом толщиной 150 метров, что полностью отрезало ее от солнечного света и поверхностных ресурсов. Ученые предполагают, что жизнь поддерживалась за счет океанических течений, которые приносили питательные вещества.

Помимо биологических исследований, специалисты собрали данные о геологии и физической океанографии региона. Они использовали автономные подводные аппараты для изучения влияния талой ледниковой воды на химические и физические свойства океана. Эти данные помогут лучше понять, как изменение климата влияет на Антарктический ледяной щит и уровень моря.

Экспедиция позволила впервые подробно изучить экосистемы под таким крупным участком шельфового ледника. Открытие предоставило крайне ценные данные о том, как жизнь может существовать в экстремальных условиях, а также о влиянии изменения климата на Антарктиду.