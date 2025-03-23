Эти смартфоны Samsung получат Android 15

Samsung подтвердила дату релиза финальной версии фирменной прошивки One UI 7.0 на базе Android 15 для актуальных флагманских устройств. Объявление было опубликовано на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление станет доступно с 7 апреля 2025 года для флагманских моделей Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, для более ранних моделей, включая Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, а также планшеты серий Galaxy Tab S9 и Tab S10.

На данный момент Samsung завершила тестирование пятой бета-версии One UI 7.0 для Galaxy S24. Будет ли выпущена шестая тестовая версия до выхода финальной One UI 7.0, неизвестно.

Новая прошивка One UI 7.0 представляет усовершенствованный пользовательский интерфейс с широкой кастомизацией и передовые технологии на базе искусственного интеллекта с более глубокой интеграцией Google Gemini. Как утверждает Samsung, обновление делает повседневное использование устройства более приятным и интуитивно понятным.

Для каких устройств будет выпущено обновление и когда именно, не уточняется.