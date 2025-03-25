Пользователей Windows 10 оставят без популярной программы
Компания Microsoft анонсировала прекращение работы сервиса заметок OneNote для пользователей Windows 10. На это обратило внимание издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В фирме напомнили, что осенью прекратится поддержка операционной системы (ОС) Windows 10. Также 14 октября 2025 года компания перестанет поддерживать OneNote - сервис-блокнот для быстрых заметок и организации личной информации. С этого момента популярная программа перестанет работать в Windows 10.
Чтобы не остаться без сервиса, в Microsoft посоветовали пользователям обновиться до актуальной Windows 11. Также можно будет перейти на версию OneNote для настольных ПК, которая входит в платную подписку Microsoft 365.
Кроме того, в компании рассказали, что в июле - за три месяца до окончания поддержки OneNote - в приложении будут демонстрировать баннер с предложением отказаться от программы. Также в Microsoft искусственно замедлят скорость синхронизации данных внутри сервиса, чтобы подтолкнуть пользователей к отказу от него.
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